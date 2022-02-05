Asırlar önce öldürülen Santa Barbara’nın gizemli efsanesi

KOCAELİ (İHA) – Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapan İzmit’te Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürüldüğüne inanılan Santa Barbara, çeşitli rivayetlerle anılıyor.

Asırlar önce İzmit’te (Nikomedya) doğduğu ve burada yaşadığı rivayet edilen Barbara, efsaneye göre zengin bir paganın kızıydı ve gizlice Hristiyan olduğu için babası tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Babasının üstüne yıldırım düşerek ölmesiyle bunun bir işaret olduğunu düşünen halk, Barbara’ya "Santa" (Azize) adını verdi. Santa Barbara, her yıl 4 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ölmeden önce hapis tutulduğuna inanılan tarihi surlar altındaki mahzende anılıyor.

"Milyonlarca Romalı katledilmişti"

Barbara’nın efsanesini anlatan Kocaeli Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, "Roma İmparatorluğu döneminde 4’üncü yüzyıla kadar pagan inancı hakimdi. Allah’a inanmak suçtu. İnanan kişiler ölüm cezasına çarptırılıyordu ve mal varlıklarına el konuluyordu. Bu sebepten dolayı milyonlarca Romalı katledilmişti. Santa Barbara da katledilen kişilerden birisidir. Nikomedia’da doğup büyümüştür. Genç yaşlarda Hristiyanlık inancını benimsemiş ve yaşamıştır. Babası Dioscorus, kentin ileri gelenlerinden biriydi. Barbara, henüz ‘Santa’ adını almadan önce ibadet ederken bir gün Romalı askerlere yakalanıyor ve bulunduğumuz yerde işkence görerek babasının önüne atılıyor. Halk toplanıyor ve babası, Roma kurallarına uyarak kılıçla Santa’nın kafasını kesiyor. Bunlar birer rivayet. Aynı gece Barbara’nın babası Dioscorus’u yıldırım çarpıyor ve ölüyor. Bu da o zamanki inanca göre bir işaret olarak kabul ediliyor ve Barbara ‘Santa’ yani azize olarak kabul ediliyor. Bu kentle ilgili böyle bir efsane var" şeklinde konuştu.

Akın Ülkü Sevinç, "13’üncü yüzyılda Barbara’nın kemikleri İtalya’daki bir katedrale getiriliyor. Şu anda da Vatikan’da bulunan St. Peter’s Bazilikası’ndaki azizler sütununda Barbara’nın heykeli bulunmaktadır. Şu anda dünyada adı Barbara olan birçok şehir, köy ve kasaba bulunuyor. Barbara denizcilerin, yer altı çalışanlarının ve madencilerin azizesi olarak kabul edilir" ifadelerini kullandı.