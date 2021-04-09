Atlas Sineması ilk galasını “Mimarların Piri Sinan” belgeseliyle yaptı

Yenilenen Atlas Sineması’ndaki ‘Mimarların Piri Sinan’ adlı belgeselin galası TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Şentop, “Sadece bizim ülkemiz için değil, dünya tarihin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan’ın Kayseri’nin Ağırnas köyünden mimarbaşılığa ulaşan öyküsü bizlere ilham olmaya devam edecektir” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca ‘Mimarbaşı’ olarak görev yapan Mimar Sinan’ın hayatı “Mimarların Piri Sinan” adıyla belgesel haline getirildi. Çekimleri 2018 yılında başlayan ve 3 yıl süren belgeselin galası, İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde, yenilenen Atlas Sinemasında gerçekleştirildi. Atlas Sineması’ndaki ilk galaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Galada, Mimar Sinan’ın kendi el yazısıyla notlar düştüğü 4 asırlık Tezkiretü’l Bünyan adlı el yazması eseri de sergilendi.

“Mimar Sinan’ın mimarbaşılığa ulaşan öyküsü bizlere ilham olmaya devam edecektir”

Program kapsamında yaptığı konuşmada Mimar Sinan’ı anlatan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Atlas sineması bu gün Koca Sinan’ı ağırlıyor. Osmanlı İmparatorluğunun medarı iftiharı, bütün gönül coğrafyamızın mührü koca Sinan’ın yüzlerce eserinin hepsini ayrı ayrı bilemesekte onun bir eserini gördüğümüzde bu eserin mimarı muhakkak Sinan’dır diye fikir yürütebiliriz. Çünkü Mimar Sinan kendine mahsus ve çok belli bir üslup sahibi özgün bir sanat dehasıdır. Sadece bizim ülkemiz için değil, dünya tarihin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan’ın Kayseri’nin Ağırnas köyünden mimarbaşılığa ulaşan öyküsü bizlere ilham olmaya devam edecektir” dedi.

“Sinan’ın Süleymaniye’de kullandığı bu teknoloji batıda ileri seviyede ders olarak işlenmektedir”

Selimiye Cami’sinin 2011 yılında UNESCO listesine dahil edildiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Şentop, “Çok sonraları batılı geometrinin henüz tarif edemediği devirde, dış minare aleminin ve is odası kubbe odasının tariflediği dairelerin sönen bir sinüs eğrisi çizdiği fark edilmiştir. Sinan’ın Süleymaniye’de kullandığı bu teknoloji batıda ileri seviyede ders olarak işlenmektedir. Türkiye’de ve dünyada hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış, binlerce araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Resmi tarih kitaplarında parmaklarında bin marifet, zihni ve zekasıyla çağın Aristo’su gibi cümlelerle övülmüştür. Sinan’a yapılan bu atıflar döneminin en önemli tarihçilerin eserlerinde onun ne derece bir kabul gördüğü açısından çok önemlidir. Herkes biliyor ki Sinan’ın her bir eseri ayrı bir aşkla yapılmış, gerçek bir hassasiyetin ve gönülden taşan hissiyatın ürünüdür” diye konuştu.

“Mimar Sinan’ın gerçekliği, insanların ona yüklediği hayallerden daha büyüktür”

Galada kapsamında düzenlenen programda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Aradan geçen asırlar adını unutturmak yerine daha da belirgin ve kalıcı kılmaktadır. Bugün bile Mimar Sinan adı ve eserleri üzerinden masalsı aşk hikayeleri, hayretlere düşüren öngörüler, efsanevi söylemler dilden dile dolaşmaktadır. Bunların gerçeklik payı olmasa da burada asıl önemli olan husus Mimar Sinan’ın geride bıraktığı iz ve etkinin büyüklüğüdür. O öylesi bir isim ki ‘Söz konusu Mimar Sinan ise neden olmasın’ düşüncesi doğal olarak zihinlerde yer edinebiliyor. Ancak ne olursa olsun bize düşen onu doğru anlatmaktır. Çünkü Mimar Sinan’ın gerçekliği, insanların ona yüklediği hayallerden daha büyüktür. Bunun gölgelenmesine izin vermeme sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

“Geçmişimizin büyük isimleri geleceğimizin büyüklüğüne giden yolda bizlere rehberdir”

Mimar Sinan’ın bilgisinden ve hatırasından bahsederek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, “Bugün burada bilgisiyle, sanatıyla Mimar Sinan’ın adını, hatırasını onurlandırıyoruz. Geçmişimizin büyük isimleri geleceğimizin büyüklüğüne giden yolda bizlere rehberdir, örnektir, destektir. Onlardan feyz almayı bilmek, bu bilinci çocuklarımıza kazandırmak zorundayız. Çünkü ülkeler, özgüveni yüksek nesillerin omuzlarında yükselir. Bu özgüven ise geçmişin verdiği cesaretle uyanan ‘yapabilirim’ iradesinde kendini gösterir. Dolayısıyla ‘Mimarların Piri Sinan’ belgeselini bu farkındalığa hizmet eden bir adım olarak görüyor ve çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.