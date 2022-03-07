Avcılarlı kadınların öyküleri kitap oldu

Avcılar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlen ve yazar Jale Sancak’ın öncülüğünde sekiz hafta süren “Yazarlık Atölyesi” tamamlandı. Atölye süresince katılımcıların yazdıkları öyküler ‘Mor Kalem Kadın Öyküleri’ adı altında kitaplaştırıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından birbirinden farklı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı hazırladı. Edebiyattan spora, söyleşilerden tiyatroya kadar bir çok alanda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadınları yazmaya teşvik etmek için “Yazarlık Atölyesi” başlattı. Yazar Jale Sancak’ın yürütücülüğünde 8 hafta süren eğitimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında tamamlandı. Atölye süresince bir birinden özel hikayeler kaleme alan 23 kadının öyküleri tek tek değerlendirildi. Kadınların kaleme aldığı öyküler ‘Mor Kalem Kadın Öyküleri’ adıyla kitaplaştırıldı.

“Dünya, kadınların emekleriyle yeniden biçimlenecek”

Kitabın ön sözünü ise atölyenin oluşturulması ve ortaya çıkan öykülerin kitaplaştırılmasında, baştan sona maddi ve manevi destekte bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yazdı.

Sözlerine “Yazmaya gönül vermiş değerli kadınlar;” diye başlayan Turan Hançerli; “Edebiyat hiç kuşkusuz bir kenti ve bu kentte yaşayanların gerçeğini yansıtır. Kadınların hayatın tüm zorluklarına karşı gösterdikleri mücadele onların üretkenliklerine yansımış ve her daim üretmeye devam etmişlerdir. Kadınların kendilerini ifade etmeleri, sanatla ve edebiyatla yaptıkları çalışmayı gönülden destekliyor, büyük bir cesaretle yazdıkları öyküleri bizimle paylaşan tüm kadınları kutluyorum. Biliyorum ki dünya, kadınların emekleriyle yeniden biçimlenecek, kadınların kalemiyle bambaşka anlamlar bulacak.” dedi.

Avcılar’da kadın ve edebiyat söyleşisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kadın ve Edebiyat Söyleşisinde "Mor Kalem" Kadın Öyküleri kitabının da tanıtımı yapıldı. “Yazarlık Atölyesi” yürütücüsü yazar Jale Sancak’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide; değerli yazarlar Mine Söğüt, Sezer Ateş Ayvaz ve Gaye Boralıoğlu konuşmacı oldu.