Ayasofya’yı sanata dönüştürdü

Türkiye’nin tarihi eserlerini yakma tekniğiyle resmeden sanatçının eserleri büyük ilgi görüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmed ve Bursa Ulucamii gibi şaheserlerin ahşap üzerine yakarak resmedildiği tablolar görenleri mest ediyor.

Bursa’da 60 yıldır su kabaklarından ve ahşap malzemelerden süs eşyaları yapan 76 yaşındaki Bedri Karalar, resim sanatındaki hünerini de konuşturuyor. Bursa başta olmak üzere İstanbul gibi şehirlerde bulunan tarihi ve turistik mekanların resimlerini dağlama (yakma) tekniğiyle nakış nakış ahşaba işleyen Bedri Karalar’ın tabloları göz kamaştırıyor. Karalar, resimlerini tuval yerine her türlü ahşap satıh üzerine yakarak yapıyor.

Resimlerini çizerken geleneksel fırça ve kalem yerine elektrikli havya kullanan Bedri Karalar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmed Camii’nin yanı sıra, Bursa’nın âbide eserleri ile Uludağ manzaralarını da dağlama tekniğiyle ahşaba aktarıyor. Yanık desenler ise ahşaba ayrı bir güzellik katıyor. Ahşabı dağlayarak şehir ve tabiat manzaraları yapan Bedri Karalar, ayrıca su kabağından abajurlar ve ahşap hediyelik eşyalar da yaptığın, ancak son zamanlarda resim sanatına ağırlık verdiğini söyledi.

Atölyesinde saatlerce çalışarak tablolar yapan Karalar, bu işten büyük zevk aldığını söyledi. Karalar, bu iş için özel imâl edilmiş elektrikli havya kullanarak, kızgın ucuyla noktalar hâlinde lekeler ve tonlamalar yaptığını, bu tekniğin esere farklı bir otantik hava kattığını anlattı.

Yakma değil, dağlama

Son yıllarda “dağlama” sanatının “yakma” tekniği olarak kullanıldığını ancak bu tabirin yanlış olduğunu ifade eden Bedri Karalar, “Eserlerimi, eski adı dağlama sanatı, şimdilerde ise yakma sanatı denilen teknikle yapıyorum. Yaptığım resimlerin üzerinde uzun süre de çalışsam, maalesef çabuk bitmiyor. Haftada ancak bir tane yapabiliyorum. Bu resimleri elektrikli yakma makinesiyle yapıyorum. Yaptığım eserlerin fiyatları ise 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Müşterilerim genelde sanatı seven ve sanata düşkün olan insanlar. Bu işi gençlere de öğretmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.