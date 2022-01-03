Ayvalık’a “Kültür Yürüyüşü” rotaları geliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür yürüyüşü rotalarında Ayvalık hattı oluşturulmaya başlandığını duyurdu. Başkan Ergin, “Kentin içerisindeki tarihi dokuyu, turizme katmak ve Ayvalık tarihinin bilinirliğini artırmak amacıyla hayata geçirmek istediğimiz yürüyüş rotalarını, oluşturduğumuz geniş katılımlı ekiple son dört ayda hızlandırarak belirli bir aşamaya getirdik” dedi.

İconomosun Evi”nden, konsolosluk binalarına, kiliselerden, bilinmeyen büyük öneme sahip mimari yapılara kadar birçok özel yapının incelenebileceğini vurgulayan Başkan Ergin, rota çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti

Başkan Ergin, “Yerli yabancı turistler için yürüyerek Ayvalık tarihinin öğrenebileceği, yaşayan açık hava müzesi gibi bir sunumla yol güzergahındaki bilgilendirmelerle hazırlanan rota çalışmalarında sona yaklaşıldı. Rotalar şehrin çeşitli yerlerinde tanıtılacağı gibi, basılı kaynak, önemli binalar üzerinde bilgilendirme açıklamaları, telefon üzerinden karekod uygulaması, rota yollarında güzergah işaretleme ve renklendirme ile desteklenerek uygulamaya geçileceği bilgilendirildi” diye konuştu.

Öte yandan; çalışmaya Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü organizasyonu ile akademisyen, rehber, yazar ve birçok katılımcı destek veriyor.