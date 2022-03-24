Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali perdelerini açtı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kültür Bakanlığı ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Oyunları Festivali-2022 başladı.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde bu yıl ikincisinin düzenlendiği festival, Moda Sahnesi’nin ünlü oyuncuları, Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un “Yeni Bir Şarkı” isimli oyunuyla perdelerini açtı.

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin, dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu eden, modern klasikler arasına giren oyun, kadının özgürleşme hareketinin güzel bir örneğini gözler önüne serdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’in ilgiyle izlediği ve tüm biletlerin satıldığı oyun sonrası sanatçılar ayakta alkışlandı.

Başkan Ergin ve eşi Canan Ergin; Birkan ve Cindoruk’a plaket ve çiçek takdim ederek başarılı bir oyun sergilemeleri nedeniyle her iki sanatçıyı da kutladı.