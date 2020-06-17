Babalar Günü’ne şık hediye alternatifleri

Babalar Günü için her tarza uygun hediye alternatifler sunuluyor.
Smart casual parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyonda beyaz ve mavi tonlar ağırlıkta. Her rengin ruhuna özel tasarlanan koleksiyonda pantolonun şıklığı ve eşofmanın rahatlığıyla birleşen jogger pantolonlar ile palmiye ve yaprak desenli tişörtler yine Babalar Günü’nün favorisi.
Babalar Günü için hediye alternatifi arayanlar ürünlere markanın internet sitesinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarından ulaşıyor.