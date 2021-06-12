’Babam için’ kitabı, raflarda yerini aldı

Türk dizi ihracatı furyasını başlatan İzzet Pinto’nun hayat hikayesinin anlatıldığı “Babam İçin” kitabı raflarda yerini aldı. Baba oğul ilişkisini, aile dayanışmasının değerini, her şeye rağmen yılmadan çalışmayı ve hayallerinden vazgeçmemeyi anlatan kitabında Pinto, mevcut düzenin dışında kendi yolunu seçen ve hayallerinden taviz vermeyenlerin sesi oluyor.Bangkok’ta işportacılıktan sektörde yılın adamı seçilmeye uzanan hikâyesini “Babam İçin” adıyla kitaplaştıran Pinto, renkli yaşam hikayesini okurlarla buluşturuyor. Ömrünü babasının emeklerini boşa çıkartmamak adına başarılı olmaya adamış ve bunu denerken birçok kez kaybetmiş, kaybettikçe pes etmemeyi öğrenmiş bir adamın nefes kesen hikâyesinin anlatıldığı “Babam İçin” Destek Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini aldı. İlgi ve merakla beklenen kitabın film hakları, kitap henüz basılmadan satıldı.