‘Back to the Future’ koleksiyonu raflarda

DeFacto, stiline retro bir dokunuş katmak isteyenler için zamanının popüler filmlerinden ‘Back to the Future’ın lisanslı koleksiyonunu erkekler için tasarladı.

Global moda markası DeFacto, geçmiş ve gelecekte yolculuk etmek isteyenler için özel bir koleksiyon hazırladı. Gençlerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan ve spor-casual şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Back to the Future Koleksiyonu, tarzını ortaya koymak isteyen gençlerin heyecanını paylaşıyor.

Tarzına güvenen ve kendini giydikleriyle ifade eden erkekler, Back to the Future lisanslı oversize t-shirt’ler, uzun kollu sweatshirt’ler ve eşofman takımlarıyla retro stiline yeni bir yorum getiriyor. Siyah, beyaz ve bej renklerinin ağırlıklı olduğu ürünlerde kırmızı ve mavi detaylar da koleksiyona heyecan katıyor. Back to the Future koleksiyonuna markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.