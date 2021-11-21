Bağcılar’da Karadeniz rüzgarı esti

Bağcılar’da bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar meydanda düzenlenen 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde yaklaşık 15 bin vatandaşa 3 ton hamsi ikram edildi. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı ve Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Etem Coşkun ve 15 bine yakın vatandaş katıldı. Şölende balık ekmek alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, hamsiye doydu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Şölende hamsiden yapılan pide, pizza, turşu, karnıyarık, pasta gibi yiyecekler de vatandaşların damak lezzetine sunuldu. Etkinlik boyunca Karadeniz müzikleri eşliğinde vatandaşlar hem eğlendi hem horon oynadı.

"Yöresel faaliyetleri tüm hızıyla sürdürüyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "13. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde olmamız işin düzgün bir şekilde devam ettiği anlamına geliyor. Bağcılar’da yapısal ve şehirsel anlamda hizmetlerimizi devam ettirirken özellikle sosyal ve kültürel çalışmalarımızda derneklerimizle, vakıf ve yörede yaşayan hemşerilerimizle yürütmeye gayret ediyoruz. Bağcıların renk mozaiği bunu gerektiriyor, ülkemizin her bir tarafından birçok hemşerimizle birlikte yaşıyoruz. Dostça ve kardeşçe yaşarken yöresel faaliyetleri de sürdürüyoruz. Bugünkü güzelliği oluşturan hamsi 30 çeşit farklı yemek kültürüyle burada göreceksiniz birbirinden farklı. Aynı zamanda yemek kültürünün de Karadeniz’de yaygın olduğunu güzel bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Burası daha da güzel olacaktı farklı stantlar da olacaktı ama maalesef burada bir takım siyasi engellemelere maruz kaldık hatta derneğimizle birlikte Bağcılar belediyemizin bayrağının asılmasını bile hazmedemeyenler oldu. Halkımızın takdirine bırakıyorum "diye konuştu.