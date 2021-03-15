Baharda bir ‘Kış Masalı’

Alican Altun, Ufuk Tevge ve Özge Erdem’in seslendirdiği William Shakespeare’in ‘Kış Masalı’ eseri İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda olacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu Mart ayına Alican Altun, Ufuk Tevge ve Özge Erdem’in seslendirdiği William Shakespeare’in ‘Kış Masalı’ eseri ile başladı. 17 Mart’ta Onur Özaydın, Şirin Kılavuz Sevinç ve İdil Yener’in seslendireceği ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın aynı adlı operasına konu olan Pierre Beaumarchais’nin ‘Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün’ oyunundan okunacak bölümler ile devam edecek. Okuma Tiyatrosu’nun bu ayki diğer iki etkinliği ise 27 Mart’ta Molire’in “Kibarlık Budalası” ve 31 Mart’ta Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” olacak.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir’in üstlendiği Okuma Tiyatrosu etkinlikleri saat 20.30’da yayın tarihlerinden itibaren izlenebilir.

Aralarında Macbeth, Hastalık Hastası, Windsor’un Şen Kadınları, Antonius ve Kleopatra, Kuru Gürültü, Othello, Ayı ve Peer Gynt eserlerinin de bulunduğu diğer bölümler, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon boyunca erişime açık olacak.