Bahçelievler’deki festivalde 3 ton çiğ köfte dağıtıldı

Bahçelievler’de düzenlenen Çiğ Köfte Festival’inde 15 bin vatandaşa 3 ton çiğ köfte dağıtılırken, Latif Doğan müzik ziyafeti yaşattı. Çiğ köfteden yapılan Çanakkale Köprüsü maketi ise büyük ilgi gördü.

Bahçelievler Belediyesi ve Çiğ Köfteciler Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle yapılan ‘Çiğ Köfte Festivali’nde 15 bin vatandaşa 3 ton çiğ köfte dağıtıldı. Festivalde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır de çiğ köfte yoğurarak, daha sonra vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Festivalde çiğ köfteden yapılan Çanakkale Köprüsü’nün maketi ise büyük ilgi gördü. Programa Adıyaman Harfane Sıra Ekibi de yöresel türkülerle renk katarken, sanatçı Latif Doğan vatandaşlara müzik şöleni sundu.

Güneydoğu’ya has çiğ köfte kültürünü yaşatmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Hava gerçekten güzel. Pastırma yazı denen zamandayız. Biz de her değişiklik yaptığımızda bölge bölge yapıyoruz. Karadeniz yaptık, Hamsi Günleri yaptık, Karadeniz’le ilgili çalışma yaptık. Şimdi Doğu, Güneydoğu’yla alakalı, Güneydoğu’nun, Ora Anadolu’nun hatta insanlarının sohbetindeki o muhabbetinde yiyecek noktasındaki en önemli geleneği çiğ köfteyi festival haline getirdik. Daha önce yapıldı başka belediyelerimizde. Beraber yoğuracağız, dağıtmaya başladık, biz de biraz yapacağız; yarışcağız. Buradaki amaç şu: Doğu, Güneydoğulu vatandaşlarımızın kültürlerini Bahçelievler’de de yaymak. Onların o kültürlerini, güzel kültürlerini kaybetmesinler, amacımız o. Buradaki diğer bir bakış açımız da Türkiye bir mozaik doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle, batısıyla her şeyiyle. O mozaiği biz Bahçelievler’de yaşatmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Çiğ köfte sektöründe olan Mehmet Demirhan, “Bugün Bahçelievler halkımıza tam 3 ton çiğ köfte ikram edeceğiz. Afiyet olsun. Çiğ köfte çeşitli baharatlarla, yeşillikle, lavaşla, bulgurla yoğuruluyor, çok zengin nir karışım dolayısıyla bir vitamin deposu. Biz 50 tane ustamızla tam 3 ton çiğ köfte dağıtıyoruz Bahçelievler halkımıza. Biz dernek bünyesi olarak 20 firmayız” şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediyesi’nden çok memnun olduğunu söyleyen Döne Kaya, “Valla bana mesaj geldi, hemen koştum, geldim. Çok güzel insanlarla beraber. Harika. Belediyemizden memnunuz” dedi.

Arkadaşlarıyla beraber Çiğ köfte Festivali’ne gelen 12 yaşındaki Meray Gündüz, “Burayı Selin buldu ilk. Ondan sonra geldik. Çiğ köfte çok güzeldi, ben de beğendim. Bir tane yiyebildik, sıra çok vardı” dedi.

“En Hızlı Çiğ Köfte Yeme Yarışması”nda 20 dilim çiğ köfteyi en kısa sürede yiyen Orhan Kaplan’a 10 kilo, diğer yarışmacılara ise 1’er kilo çiğ köfte hediye edilirken, “En İyi Çiğ Köfte Yoğurma Yarışması”nda Şeyhmus Yalçın birinci olarak 10 kilo çiğ köfte kazandı.