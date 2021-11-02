Bakan Ersoy Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni hizmete giren Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’ni ziyaret etti. “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisini gezerek eserleri inceleyen Bakan Ersoy, yeni sanat galerisi ve sergiyle ilgili Başkan Yıldız’dan bilgi aldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde açılan İstiklal Sanat Galerisi, sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Açılışa özel düzenlenen ve Türkiye’den Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil ile Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisi yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bakan yardımcılarıyla birlikte İstiklal Sanat Galerisi’ni ziyaret ederek sergiyi gezdi. Yeni açılan sanat galerisi ve sergiyle ilgili Bakan Ersoy’a bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Sanat Galerisi’nin yerel ve uluslararası sergiler ile kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.