BAKMER, Başakşehirli kadınların hayatına değer katıyor

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşehirli kadınların ve genç kızların hayatına değer katıyor. Diyetisyen hizmetinden psikolojik danışmanlığa, eğitim programlarından manevi şifa buluşmalarına kadar birçok alanda ücretsiz hizmet veriyor.

Başakşehirli kadınların sağlıklı yaşama adım atmasını sağlamak, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri yaşam alanları oluşturmak amacıyla Başakşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından kurulan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER, eğitim ve hizmet başta olmak üzere faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

BAKMER hayatlara dokunuyor

Başakşehir Sular Vadisi’ndeki BAKMER merkezinin yanı sıra ilçe genelindeki bilgi evleri, kültür ve yaşam merkezlerinde yıl içinde yapılan aktiviteler ile Başakşehirli kadınların ve genç kızların hayatlarına dokunuluyor. Başakşehirli kadınlara ücretsiz hizmet veren BAKMER, birçok alanda farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kültür, sanat, sağlık ve daha fazlası

Spordan geleneksel sanatlara, müzikten kişisel bakıma kadar onlarca eğitim programı ve atölye ile Başakşehirli kadınlar ve genç kızların gelişimine katkı sağlanıyor. Sıfır Atık projesine dikkat çekmek için hayata geçirilen Tasarım ve İyileştirme Atölyesi’nde, atık eşya ve materyallerin kullanımına yönelik eğitim ve uygulamalarıyla hem ev ekonomisine hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

BAKMER’li olmak bir ayrıcalıktır

Diyetisyen desteği ile Başakşehirli kadınlar için sağlıklı yaşamın kapıları açan BAKMER, psikologlar eşliğinde ise danışmanlık hizmeti de veriyor. Aynılaşmadan Ayna Olmak Atölyesi’nde ise manevi şifa buluşmaları düzenleniyor. “BAKMER’li olmak bir ayrıcalıktır” sloganıyla çalışmaları sürdüren BAKMER, üye sayısını da her geçen artırıyor. 29 bin 471 Başakşehirli kadın ve genç kızın yanında olan BAKMER ve Genç BAKMER, hayata değer katan eğitim programları, etkinlik ve diğer faaliyetlerine devam ediyor.