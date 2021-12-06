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Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yılına özel fotoğraf sergisi açıldı

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Bağımsızlığının 50. yılını kutlayan Bangladeş’in kültür ve tarihinin anlatıldığı fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesi’nde açıldı.

Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yılına özel fotoğraf sergisi açıldı
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Bağımsızlığının 50. yılını kutlayan Bangladeş’in kültür ve tarihinin anlatıldığı fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesi’nde açıldı.

İstanbul Üniversitesiyle ortaklaşa düzenlenen “Bangabandhu ve Bangladeş” fotoğraf sergisi Bangladeş’in kültür ve tarihinin anlatıldığı fotoğraflardan oluşuyor.

Bangladeş’in eski lideri Bangabandhu’nun doğumunun 100. Yılı ve Bangladeş’in bağımsızlığının 50.yılı için düzenlenen serginin açılışına Bangladeş Hükümeti Bakan Yardımcısı Sultana Afroza, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Ak katıldı. Kurdela kesiminin ardından davetliler fotoğraf sergisini gezdi. Sergi 1 ay boyunca İstanbul Üniversitesi’nde görülebilecek.

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