Başakşehir Belediyesi’nden görme engelliler için örnek proje

Başakşehir Belediyesi, “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesiyle görme engelli vatandaşlar için kitap okuma kampanyası başlattı. Sesli kitapların ilkini okuyan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerini projeye destek vermeye çağırdı.

Başakşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin bilgiye erişimlerine katkı sağlamak adına, sesli kitaplar hazırlamak için yola çıktı. “Senin Sesin, Benim Kitabım” adlı proje ile engelli bireylerin toplumsal hayata en aktif şekilde katılmalarının desteklenmesi amaçlıyor.

Projenin ilk kitabını Başkan Kartoğlu seslendirdi

“Senin Sesin, Benim Kitabım” projesinin ilk adımı Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan geldi. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde kurulan özel stüdyoda yine görme engelli bir yazar olan Cemil Meriç’in Bu Ülke adlı kitabını seslendiren Başkan Kartoğlu, tüm vatandaşları projeye destek vermeye çağırdı. Görme engelli gençlerin kitaplara erişimini sağlamak ve görme engelli bireylere yönelik toplumun diğer kesimlerinde empati duygusunu geliştirmek amacını güden proje ile çok sayıda kitap gönüllülerin sesinde hayat bulacak.

Kitap okumayı seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünenler, www.basaksehirmilletkiraathanesi.com sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak, gerekli standartları sağlaması durumunda kitap okuyabiliyor. Seslendirilen kitaplar yine web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor.