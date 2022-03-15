Başakşehir’de Çanakkale zaferi etkinlikleri

Başakşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.

Başakşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde, hazırlanan bağımsızlık temalı Ulusal Poster Sergisi’nin açılışı ile Çanakkale Savaşları ve Direnişinin Sembolü Mehmet Akif adlı panel gerçekleştirildi. 29 Mart’a kadar açık kalacak sergi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademisyenler ve Başakşehirli sanatseverlerlerin katılımıyla ziyarete açıldı.

“Eşsiz bir destandır Çanakkale”

Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını ve aziz şehitlerini rahmet ve minnetle yâd ederek konuşmasına başlayan Başkan Kartoğlu, “Bağımsızlık temalı sergimiz, Türkiye genelinden sanatçı ve tasarımcı öğretim üyelerimizin eserleriyle oluşturuldu. Sergimizde emeği geçen, eserleriyle bizlere Çanakkale ruhunu tekrardan yaşatan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.

“Çanakkale ruhunu daha güçlü teslim etmeliyiz”

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kahraman ecdadımızın yazdığı destan, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu da ortaya çıkarmıştır. İşte o ruh, Çanakkale ruhudur. Milletimizin her şartta zafere ulaşacağının müjdecisi de olan Çanakkale ruhu, gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceğimiz kutsal bir değerdir. Bu bilinç ve kararlılıkla hareket ederek; vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak aziz şehitlerimize olan şükran borcumuzu da ödeyebiliriz.”