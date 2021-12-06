Başakşehir’de ‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırdı

Başakşehir’de, “Rayiha” adlı geleneksel sanatlar sergisi ziyarete açıldı. Ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eselerinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceklerini söyledi.

6 kadın sanatçı tarafından ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eserleriyle hazırlanan “Rayiha” adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sanatseverlerle buluştu. 63 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.

Sanatın şehri Başakşehir

Sanatın şehri Başakşehir’de yeni bir serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Böyle güzel bir sergide yer almak beni çok heyecanlandırdı. Bu heyecanı sizlerin gözünde de görüyorum. Emeklerin böyle güzel mekânlarda eser olarak sunulması değerini ve kıymetini de artırıyor. Sergide birbirinden kıymetli eserleri görme ve hikâyelerini dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

“Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek”

Başakşehir’de sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Bunu her geçen gün genişletmek ve üzerine katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan yeni belediye binamızda da muhteşem bir sanat merkezimiz olacak. Sizler de kıymetli eserlerinizi bu mekânlarda da sergileme fırsatı bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Güzel olan koku anlamına gelen “Rayiha”adlı sergi, 31 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.