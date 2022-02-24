Başakşehir’de sahneye ilk adımı atanlar mezun oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından yetişkinler için hayata geçirilen Sahneye İlk Adım Atölyesi, ilk mezunlarını verdi. Tiyatronun önemli isimlerinden eğitim alan kursiyerler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan aldı. Törende konuşan Başkan Kartoğlu, sanata ve sanatçıya desteklerinin süreceğini söyledi.

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin tiyatroya gönül veren yetişkinler için, tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükaycaz’ın yönetiminde başlattığı Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde, ilk eğitim dönemi sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 80 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı.

İlk adımda ilk oyun

Sahneye ilk adımlarını atan yetişkinler, tören öncesinde performanslarıyla göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren gösteride, her insanın bir hikaye olduğu vurgulandı. Kursiyerlerin yazdığı oyun Cengiz Küçükayvaz tarafından derlenerek bir bütün haline getirildi.

Atölye tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü

Mezuniyet töreninde kursiyerler ve usta tiyatrocularla bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Tiyatro atölyesi fikri ilk ortaya çıktığı zaman büyük heyecan duymuştuk. Çok şükür, atölyemiz de büyük ilgi gördü. 270 başvuru olması bizleri mutlu etti. Kasım ayında 135 kursiyerimizle başlayan yolculuğumuzun ilk etabı, bugün 80 kursiyerimiz için tamamlandı” dedi.

“Gençlere, sanat aşkı ve öz güven kazandırıyoruz”

2016 yılında kapılarını açan Tiyatro Akademisi ile Başakşehirli gençlere kapsamlı tiyatro eğitimi verdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Gençlerimize sanat aşkı aşılamanın yanında öz güven de kazandırıyoruz. Eğitimini konservatuvarda sürdürmek isteyen öğrencilerimizi, üniversitelerin yetenek ve mülakat sınavlarına hazırlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızdan onaylı ‘Uygulamalı Tiyatro Sertifikası’ akademi öğrencilerimiz, bugüne kadar harika işlere imza attı. Küçük Kara Balık, Smalos, Deli Dumrul, Şahane Düğün, Ah Şu Gençler adlı oyunların yanı sıra usta yazar Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ adlı eserinden aynı isimle uyarlanan oyunu başarıyla sahnelediler. Yolları açık olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz”

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin sanata ve sanatçıya verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, Tiyatro Akademisi, atölyeler ve oyunlarla tiyatroyu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bu yıl ikincisini düzenlenen Kısa Oyun Yazma Yarışması için başvuruların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Usta oyunculardan eğitim aldılar

Yaş sınırının olmadığı Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde kursiyerlere, tiyatronun usta isimleri Altan Erkekli, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı ve Süheyl Uygur tarafından oyunculuk eğitimi verildi. Kursiyerler, 12 hafta süren eğitim sürecinde tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme dersleri aldı.