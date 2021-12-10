Başakşehir’de Türk tarihine yolculuk

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri’ne konuk olan Prof. Dr. Tufan Gündüz, Türklerin Anadolu yolculuğu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonunun en çok sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri’ne devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Osmanlı dönemine dair araştırmaları ve kitaplarıyla bilinen Prof. Dr. Tufan Gündüz oldu. Gündüz, Türklerin Anadolu yolculuğunu ve zaman içerisindeki dil, din, kültür ve yaşam biçimlerindeki değişiklikleri Başakşehirlilere anlattı.

“Yaşayış biçimi kültürel zenginliği beraberinde getirdi”

Türk tarihinin geniş bir coğrafyada kurulduğunu söyleyen Gündüz, “Türk tarihi dediğimiz uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bu nedenle Türkler belli bir bölge ya da coğrafyada yaşamamışlardır. Göçebe bir yapıya sahip olmuş ve değişik coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu dil, din, kültür ve yaşayış biçiminde de büyük değişikliklere yol açmıştır. Yapılan her göç hamlesi, yapılan her savaş ya da sınırların genişlemesi farklı zenginlikleri de beraberinde getirmiştir.” diye konuştu.

“Sınırlar Balkanlar’a kadar uzandı”

Türklerin Anadolu’ya girişiyle yeni bir dönemin başladığını belirten Gündüz, “ Anadolu şekillendi, farklılaştı ve değişti. İslami değerler yaygınlaşmaya, yaşayış biçimi de ona göre şekillenmeye başladı. Kabile hayatı yerine milletleşme dönemine geçildi. Tabii bunu da Osmanlı’ya borçluyuz. Türklerin yaşadığı yerler, sadece Anadolu ile sınırlı kalınmamıştır. Bir sonraki durak Balkanlar olmuştur. Burada da bir yayılma süreci başlamıştır. Zaman zaman geri çekilmeler olsa da bir müddet süreç böyle devam etmiştir. Son yüzyıla gelindiğinde ise artık sınırlar kesin olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.