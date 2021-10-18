Başakşehir’de “Yetişkinler için sahneye ilk adım” başlıyor

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimi başlatıyor. Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım’ tiyatro atölyesinde Altan Erkekli ve Necmi Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu usta oyuncular, tiyatroya gönül veren Başakşehirlilere eğitim verecek.

Başakşehir Belediyesi, tiyatroya gönül veren Başakşehirliler için yeni bir atölye başlatıyor. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz ile yetişkinlere özel düzenlenecek “Sahneye İlk Adım” tiyatro atölyesi kasım ayında başlayacak. Yaş sınırının olmadığı atölyede eğitimler usta oyuncular tarafından verilecek.

Usta oyunculardan oyunculuk eğitimi

Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki tiyatro atölyesinde, katılımcılara tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konular anlatılacak. Başakşehirliler, eğitimlerde usta tiyatrocular Altan Erkekli, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı ve Süheyl Uygur’dan oyunculuğun eğitimi alacak.

Eğitimler 12 hafta sürecek

50 kişi ile sınırlı olan tiyatro eğitimleri, 12 hafta sürecek. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki eğitimlere katılmak isteyen Başakşehirliler, basaksehirkultursanat.org adresinden 25 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası verilecek.