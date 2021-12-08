Başakşehirliler Fehim Paşa Konağı’nda buluştu

Turgut Özakman’ın ödüllü oyunu Fehim Paşa Konağı, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Başakşehirli tiyatroseverler, Fehim Paşa’yı çok sevdi.

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonu, aralık ayında tiyatrodan konsere, söyleşilerden sergilere kadar birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde yazar Turgut Özakman’ın ödüllü oyunu Fehim Paşa Konağı, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde Başakşehirli tiyatroseverlerle buluştu.

Kabadayı baba ve gölge oyuncusu oğlu

Başakşehirliler, 2. Meşrutiyet’in arifesinde, Abdülhamit’in son günlerinde geçen oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Eski kabadayı Rasim Baba, oğlu Yusuf’un da kendisi gibi kabadayı olmasını ister. Ama Yusuf, gölge oyunuyla ilgilenir. Oğlunun bu durumundan rahatsız olan Rasim Baba, oğlunu Fehim Paşa’nın konağına götürür. Yusuf, babasının beklediğinin tam tersine, Fehim Paşa tarafından konakta gölge oyuncusu olarak görevlendirilir. Paşa’nın kızına âşık olan Yusuf, bir anda kendisini siyasi karışıklıkların, iktidar mücadelesinin ortasında bulur.