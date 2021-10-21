Başkan Hançerli: “Bathonea Antik Kenti turizme kazandırılırsa İstanbul’a gelecek turist sayısı 3’te 1 oranında artabilir“

İstanbul’un tarihine katkı sunacak olan ve Avcılar’da bulunan Bathonea Antik Kenti’nin tanıtımı ‘Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu’nda yapıldı. Sempozyumun açılışına katılan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli antik kent ile ilgili, “Bathonea Antik Kenti turizme kazandırılırsa İstanbul’a gelecek turist sayısı 3’te 1 oranında artabilir“ dedi.

Avcılar’da bulunan tarihi Bathonea Antik Kenti’ni tanıtmak, Bathonea kazılarının Avcılar ve İstanbul tarihine katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen ‘Uluslarası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi. Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan sempozyumda alanında uzman isimler sunumları ile beraber Bathonea Antik Kenti kazıları ve tarihi hakkında bilgi verdi. Sempozyumun açılışına Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile çok sayıda akademisyen katıldı. 2 gün boyunca sürecek olan sempozyumun açılışında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Bathonea Antik Kenti’nin öneminden bahsederek; “Bathonea Antik Kenti turizme kazandırılırsa İstanbul’a gelecek turist sayısı 3’te 1 oranında artabilir ve İstanbul’da kalan turistlerin ekstra 1 gün daha İstanbul’da kalmalarını sağlanabilir“ ifadelerini kullandı.

“Bathonea Antik Kenti İstanbul’un tarihine 3’te 1 oranında ekstra katkı sunacak“

Bathonea Antik Kenti’nin İstanbul’un tarihine başka bir pencere açtığını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar’da bulunan Bathonea, kadim kent İstanbul’un geçmişine ve tarihine başka bir pencere açıyor. Burada yoğunlukla bunlar konuşulacak ve tartışılacak. Bilim insanlarımız, hocalarımız Bathonea’nın bugüne kadar bulunmuş tarihini, tespit ettikleri eserleri bizlerle paylaşacaklar. Buradan da tüm dünyaya yayılacak. Özellikle siyasilerin dikkatini çekmesi bakımından benim de ifade etmek istediklerim var. Kimi uzmanlara göre Bathonea’nın turizme kazandırılması, bir ören yeri haline gelmesi halinde İstanbul’a gelen turist sayısında 3’te 1 oranında artış ve İstanbul’da kalan turistlerin ekstra 1 gün daha İstanbul’da kalmalarını sağlayacak kadar önemli. Yani İstanbul’un tarihine 3’te 1 oranında ekstra katkı sunacak“ diye konuştu.