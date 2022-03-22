Başkan Yılmaz “Türk Kadını Her Şeyin En Güzeline Layıktır”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tiyatro ile tanışmayan kimse kalmayacak” temasıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, merkeze uzak mahallelerde yaşayan Silivrililer tiyatro ile buluşuyor. Son olarak Büyükçavuşlu, Beyciler ve Çayırdere Mahallesinde yaşayan kadınlar belediyeye ait servislerle merkeze getirilerek Önder Yılmaz Sahnesinde oynanan ‘Hayat Kime Güzel’ isimli tiyatro oyununu Başkan Yılmaz ile birlikte izledi. Deniz Oral, Tuba Erdem, Burçak Kabadayı, Faruk Sofuoğlu gibi usta oyuncuların sahne aldığı komedi oyunu mahalleli kadınlara keyifli anlar yaşattı. Oyun sonrası kadınlara hitaben konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Biz köylerimizi görmezden gelmeyeceğiz. Silivri’mizin köylerini kültürle, sanatla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

“TÜRK KADINI HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKTIR”

Sahnelenen tiyatro gösterisinin ardından oyuncuları tebrik eden Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada “Benim kendimi en rahat hissettiğim topluluk hanımefendiler ve gençlerimizle bir arada olduğum topluluklar. Silivri o kadar güzel bir şehir ki; Silivri’de tek bir iklim yaşanıyor, o da hoşgörü iklimi. O kadar büyük potansiyelleri bir arada taşıyor ki, bu potansiyellerin farkında olarak Silivri’yi yalnızca çarşı meydanından veya sahilden ibaret sayan bir anlayışla yönetmeyeceğimi ifade etmiştim. Silivri’nin köylerini görmezden gelmeyeceğimin sözünü vermiştim. Tiyatro salonu, kütüphane, bilgisayar odası olmayan köy okulumuz kalmayacak demiştik. Hepsini tamamladık. Belediyemizin tiyatro ekibi, köy okullarımıza yapığımız tiyatro salonlarında çocuk tiyatroları oynuyor. Biz Silivri’nin en büyük potansiyeline sahip olan köylerimize gözümüzü kapatmayacağız, kulaklarımızı tıkamayacağız. Silivri’mizin köylerini kültürle, sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Sizlere verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Türk kadını her şeyin en güzeline layıktır.” dedi.

“SİLİVRİ’DE KADIN ÇİFTÇİ SAYISININ ARTMASI LAZIM”

Konuşmasında, tüketim toplumundan çıkılarak üretim toplumuna geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Seçimlerden önce bana verdiğiniz destek sayesinde bugün belediye başkanı olarak karşınızdayım. Sizler bana o kadar güzel bir kapı araladınız ki; fakiri doyurabiliyorum, aç açıkta olana yardım edebiliyorum. Çocuklarınıza burs verebiliyorum. Onları tiyatroyla, kültürle, sanatla buluşturabiliyoruz. Sizler bana parklar, bahçeler, spor alanları, yüzme havuzları yapma fırsatı verdiniz. Ben görev süremi tamamlayana kadar hep sizinle, çocuklarınızla, bir arada olmaya devam edeceğim. Silivri Belediyesi olarak köylerimizdeki üretimi arttırıp devam etmesini sağlamak adına çiftçimize hayvancımıza destek veriyoruz. Bugün Silivri Belediyesi Türkiye’de birçok belediyenin örnek aldığı, projelerini araştırdığı bir belediye haline geldi. 3.500 dönüm arazide üretim yaparak tarım ve hayvancılığa destek veriyor. Yaptığımız üretimden elde ettiğimiz tüm ürünleri dar gelirli üreticilerimizle paylaşıyoruz. Bunu yaparken de dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmıyoruz. Silivri’de tarımla, hayvancılıkla uğraşan genç çiftçi, kadın çiftçi sayısının artması lazım. Çok çalışmamız lazım. Tüketim toplumundan çıkarak üretim toplumuna geçmemiz lazım.” ifadelerine yer verdi.

Tiyatro oyununu izlemeye gelen kadınlar Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini iletirken, program günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 21:14