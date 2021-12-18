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“Bebek Evi” izleyici ile buluştu

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Nilüfer Kent Tiyatrosu, Nora: Bir Bebek Evi isimli yeni oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

“Bebek Evi” izleyici ile buluştu
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Nilüfer Kent Tiyatrosu, Nora: Bir Bebek Evi isimli yeni oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Ebru Nihan Celkan yaptığı, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının da sahnelediği oyun, ilk gösterimde büyük alkış aldı. Nilüfer Kent Tiyatrosu, Murat Daltaban’ın Genel Sanat Yönetmenliğinde yaz aylarında başladığı yeni sezonda, Mark Ravenhill’in “Vur Yağmala Yeniden” oyunu ve Kuş Öpücüğü oyununun ardından dünyaca ünlü bir klasik olan Nora: Bir Bebek Evi’nin çağdaş ve radikal yeni bir uyarlamasıyla sezona devam ediyor.

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Tiyatro meraklılarının ilgi gösterdiği ilk gösterimde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da izleyici sıralarında yer aldı. Oyunun sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da sahneye çıkarak yönetmen, oyuncular ve oyunun sahnelenmesinde emek gösteren ekibi ayrı ayrı kutladı.

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