Belediye başkanları ’Nar yeme’ ve ’Nar suyu sıkma’ yarışmasında kıyasıya yarıştı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde bu yıl 2’inci düzenlenen ’Nar Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne olurken, belediye başkanların ’Nar yeme’ ve ’Nar suyu sıkma’ yarışmasında kıyasıya yarıştı

İnhisar Kaymakamlığı, İnhisar Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde ’İnhisar 2. Nar Hasat Şenliği’ düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

"Markalaştırabilmek için el ele vereceğiz’’

Vali Kızılkaya, nar bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, bereketin sembolü narın, kültürümüzde evlerin baş tacı olduğunu söyledi. Bu sezon 2 bin 800 ton civarında üretimin beklendiğini belirten Vali Kızılkaya, ’’Narın ilçemize adıyla birlikte, getirisiyle bereket getirmesini diliyorum. Ürettiğimiz ürünleri pazara sunabilmemiz, katma değer üretebilmek ve markalaştırabilmek için çalışma vakti. Bunun için hep beraber el ele vereceğiz. Ürettiklerimizi hem ülke pazarına, hem de ihracata yönelik hazırlamak için çalışmalara gayret edeceğiz. Nar hasadının bereketli olmasını diliyorum’’ dedi.

Vali Kızılkaya, ’’Dünya Kadın Çiftçiler Günü’’ dolayısıyla da üretimin her alanında olan kadınların günlerini kutladı.

"Geçmiş yıllarda 30-40 bin ton üretim yapılırken bugünlerde 3-4 bin tona düştü"

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçenin küçük ama şirin ilçe olduğunu ifade ederek, ’’Nüfuzumuzun az olması üretiminde gittikçe azalmasına sebep oluyor. Geçmiş yıllarda 30-40 bin ton üretim yapılırken bugünlerde 3-4 bin tona düştü. Üretimin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz’’ diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise 200 ila 2 bin rakımlı coğrafi özellikli Bilecik’te, 72 çeşit ürünün yetiştirildiğini dile bildirdi.

Şenlik, öğrencilerin, ’Nar dizimi’, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan’ın aralarında bulunduğu ’Nar yeme’ ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, ile kadın üreticilerin katıldığı ’Nar suyu sıkma’ yarışmaları düzenlendi.

Yarışmaya katılanlara ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, ellerine sepetleri alarak, nar bahçesinde ilk hasadı yaptı.