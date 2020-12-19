Belediyeden Silivrili Müzisyenlere Destek

Silivri Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeni ile yaşanan kısıtlamalar boyunca belediyeye ait sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı müzik yayınları ile vatandaşların evine konuk oluyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Silivri BelTV üzerinden fasıldan tasavvufa birçok canlı müzik yayını gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs sebebi ile ara verilen kültür sanat etkinliklerini canlı yayınlarla evlere taşıdıklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eğitici, öğretici yayınların yanı sıra müzik ve spor içerikli yayınların 2021 yılında devam edeceğini belirterek, “2020 yılında hayatımıza giren ve sosyal yaşantımızı da olumsuz yönde etkileyen pandeminin vatandaşlarımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek, onlara moral ve motivasyon sağlamak adına belediyemize ait sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız yayınlarla pandemi sürecinde sahne alamayan müzisyenlerimize de katkı sağlıyoruz. Silivri Belediyesi olarak yeni yıl gecesi dâhil olmak üzere yıl boyunca birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıları Silivrili hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.