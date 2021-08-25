Beyaz perdenin dikkat çeken filmleri sinemaseverlerle buluşuyor

Akmerkez Üçgen Teras etkinlikleri Açık Hava Sineması ile devam ediyor. ‘Baba’ filmiyle başlayacak gösterimler, 17 Eylül’e kadar sürecek. Beyaz perdenin dikkat çeken filmlerinin yer aldığı seçki, çarşamba ve cuma günleri seyirciyle buluşacak.

Akmerkez Açık Hava Sineması, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve Bafta ödüllerinin sahibi ‘Baba’ filminin gösterimiyle bu akşam başlayacak. Gösterimlerin Bir Film tarafından Üçgen Teras’ta gerçekleştirileceği Açık Hava Sineması’nda farklı zevklere hitap eden filmler sinemaseverlerle buluşacak.

‘Baba’ filmiyle başlayacak Açık Hava Sineması kapsamında; ‘Konuş Onunla’, ‘Minari’, ‘Kaldırım Serçesi’, ‘Kurye’, ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’, ‘Rifkin’in Festivali’ ve ‘Underground’ gibi ses getiren filmler gösterilecek.

Film programı ise şu şekilde:

25 Ağustos Çarşamba - Baba

27 Ağustos Cuma - Konuş Onunla

1 Eylül Çarşamba - Minari

3 Eylül Cuma - Kaldırım Serçesi

8 Eylül Çarşamba - Kurye

10 Eylül Cuma - İnsanlar İkiye Ayrılır

15 Eylül Çarşamba - Rifkin’in Festivali

17 Eylül Cuma - Underground