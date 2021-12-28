Beyoğlu Dijital Kütüphane’nin kullanıcı sayısında rekor artış

‘Beyoğlu Dijital Kütüphane’ kuruluşunun ardından kısa sürede kitapseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. 400’ü aşkın yayınevinin 28 binden fazla kitabını online olarak kitapseverlerin erişimine sunan dijital kütüphanenin kullanıcı sayısı 3 bine yaklaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Beyoğlu Dijital Kütüphane’ yoğun ilgi gördü. Mayıs 2021’de kurulan ‘Beyoğlu Dijital Kütüphane’ kısa sürede kitapseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Pandemi nedeniyle kütüphanelere gidemeyen vatandaşları kolayca istediği kitapla buluşturan önemli bir dijital platform olan “Beyoğlu Dijital Kütüphane”nin kullanıcı sayısı 3 bine yaklaştı. Aylık 10 bini geçen sayfa okuma sayısı ile de rekor kıran dijital kütüphanede okuyucu başına düşen ortalama kitap sayısı ise 37’ye ulaştı.

Sesli kitap özelliğiyle yoğun ilgi görüyor

7’den 70’e herkesin bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişebildiği dijital kütüphane; hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe kadar 28 farklı kategorideki içeriği kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar, Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Uygulamasını IOS ve Android marketten cep telefonlarına ve tabletlerine indirerek istedikleri içeriğe 7 gün 24 saat kesintisiz erişebiliyor. 400’den fazla yayınevinin 28 binden fazla Türkçe e-kitabına ücretsiz olarak ulaşma imkanı sunan dijital kütüphane yeni eklenen sesli kitap özelliğiyle de yoğun ilgi görüyor.

Kullanıcılar kendi kütüphanelerini oluşturabiliyor

Dijital kütüphanede kullanıcının bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlayan birçok özellik de bulunuyor. Bir yayın aynı anda sınırsız sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve ödünç alınabiliyor. Kullanıcı sistem üzerinde kendine özel bir hesap ve kitaplık oluşturabiliyor. Arama yapma seçenekleri de bulunan dijital kütüphanede ayrıca kullanıcıya not alabilme ve okumaya kaldığı yerden devam edebilmesi imkanı da sunuluyor. Bir diğer önemli özellik ise kullanıcılar ana sekmelerini özelleştirerek ilgi alanlarına göre kendi kütüphanelerini oluşturabiliyor. Dijital Kütüphanenin bir diğer özelliği ise, kullanıcılara dilediği PDF, ePub ve video içeriklerini sisteme dahil edebilme ve dilediği kullanıcı gruplarına atama yapabilme imkanı sunması. Ayrıca kullanıcılar; okuma oturumları, okunan kitaplar, güncel kullanım bilgileri ve video görüntülenmelerini yönetim panelinden takip ederek raporlayabiliyor.