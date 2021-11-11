Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde konserler devam ediyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Camii Kültür Merkezi’nde, 12 Kasım tarihinde, saat 14.15’te, Bahri Güngördü yönetiminde Salâdır Mümine konseri gerçekleşecek.

Festival kapsamında çok çeşitli noktalarda Mirasın İzinde başlığıyla etkinlikler organize eden Geleneksel Sanatlar Derneği, Taksim Camii Kültür Merkezi’nde, sergiler, atölyeler, söyleşiler, konserler düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun sahne alacağı Salâdır Mümine konserini Bahri Güngördü yönetecek. Taksim Camii Kültür Merkezi’nde Türk Müziği örneklerinin yorumlanacağı konser, herkese açık olacak.

Beyoğlu’nda sanat her yerde

Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin son yıllardaki en geniş çaplı etkinlik olduğunu, etkinlikler kadar mekânların çeşitliliğinin de takdire şayan olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük bir işe imza attığını belirtti. Akcan, “Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın M. Nuri Ersoy, Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız ve Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı büyük bir irade ortaya koyarak, Beyoğlu’nu adeta bir kültür havzasına çevirdiler. AKM’nin açılışı kadar, Taksim Camii Kültür Merkezi’nin açılışı büyük heyecan uyandırdı. Şimdi bu mekânlara yakışan etkinlikler düzenleniyor. Sergi ziyaretçileri, konser izleyicileri, söyleşi katılımcılarına bakınca, her yerde herkese sanat anlayışını görmek mümkün. Bu güzel işin bir parçası olmak oldukça memnuniyet verici” dedi.