Beyoğlu’nda Yükset Sadakat fırtınası

Beyoğlu Belediyesi, yaz akşamlarının eğlence mekanı olan Hasköy Sahne’de gençlerin yaza renkli veda etmesi için müzik şöleni düzenledi. Konserde Yüksek Sadakat müzik grubu ve DJ Hakan Küfündür sahne aldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Halıcıoğlu’nda bulunan Hasköy Sahne’de onlarca vatandaşın katılımıyla müzik şöleni düzenlendi. Saat 18:00 ’de başlayan etkinlikte DJ Hakan Küfündür konserin açılışını yaptı. Ardından seyirciler arasında Boya Savaşı etkinliği başladı. Son olarak da Yüksek Sadakat grubu sahneye çıkarak katılımcıları coşturdu. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda kimi vatandaşlar ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik ederken kimileri ise konseri cep telefonu kameraları ile kaydetti.