‘Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım’ Sergisi SKSM’de sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirini ve Türkçeyi dünyaya tanıtan usta şair Nazım Hikmet Ran’ı, “120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım” isimli sergi ile anıyor.

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın 120. doğum günü, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde (SKSM) sanatseverlerle buluştu. Açılışa, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Faysal Güler’in yanı sıra serginin mimarlarından Araştırmacı Deniz Dalkılınç, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

"Düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nazım Hikmet 120. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nazım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

"Ne kadar gurur duysak azdır"

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Nazım Hikmet’in 120. yaş günü aslında bir gün değil bir yıl boyunca kutlanacak. Sergiyi Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılıç ile birlikte hazırladık. Hazırlık sürecimizde bize destek veren İBB Atatürk Kitaplığı, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Yapı Kredi Yayıncılık, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, Melih Güneş ve Sinan Şanlıer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

15 Şubat’a dek ziyaret edilebilir

Sergide Nazım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nazım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayınlanmış şiirleri, şiir üzerine düşünceleri, yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alıyor.

Sergi, 15 Şubat’a dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.