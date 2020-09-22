“Bir Düş Gördüm” sinema filmi Brezilya’da yarışacak

Türkiye’de eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere pek çok toplumsal gelişim projesini destekleyen Eminevim, ana sponsoru olduğu Bir Düş Gördüm filmi ile bu desteğini beyaz perdeye taşıdı. 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali’nden aldığı ödüllerle dikkat çeken film, Eminevim ana sponsorluğunda Ekim ayında başlayacak Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

Konut ve araç pazarında kurmuş olduğu özgün bir finansman modeli ile 30 yıldır Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Eminevim, sosyal sorumluluk bilinciyle katkı sağladığı kültür, eğitim ve spor alanlarından sonra desteğini beyaz perdeye taşıdı. Toplumsal ve ailevi değerlere yönelik güçlü mesajlar içeren, bu yönüyle oldukça dikkat çeken Bir Düş Gördüm (In My Dream) filminin ana sponsorluğunu üstlenen Eminevim, verdiği sponsorluk desteğiyle filmin ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönmesine katkı sağladı. Hafıza kaybı yaşadığı bir trafik kazası sonrası ailesini kaybeden ve sahiplenen dedesinin yanında yeni bir hayata başlayan dokuz yaşındaki bir çocuğun hayatının anlatıldığı film, son katıldığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali’nde iki ödülle dönmüştü. Ekim ayında başlayacak Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde Eminevim ana sponsorluğunda yarışacak olan, senaristliğini ve yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği film, önümüzdeki yıl vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

“Değerlerimize uygun kültürel alandaki girişimleri destekliyoruz”

Türkiye’nin kalkınmasında, her alanda girişimi desteklemeye önem veren bir anlayışa sahip olduklarını belirten Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, eğitim, sanat ve spor alanlarında sağlanacak başarıların da bu kalkınmanı bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi. Daldal, “Girişimci bir ruhla 30 yıl önce kurulan Eminevim’in, Türkiye’nin kalkınmasında sadece ekonomide değil, her alanda gelişime katkıda bulunmaya dönük bir vizyonu var. Uzun yıllardır başta eğitim olmak üzere sporda, sanatta ve daha birçok alanda verilen destekler de şirketimizin sahip olduğu bu anlayışı yansıtıyor. Başta toplumsal ve ailevi değerler olmak üzere bu değerlere önem veren başarılı girişimleri destekleyen bakış açımızla sponsor olduğumuz Bir Düş Gördüm sinema filmi de kazandığı uluslararası başarılarla ülkemizin de tanıtımında pay sahibi oldu. Ailevi değerlere önem veren yönüyle öne çıkan ve desteğimizle Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak olan filmimizin güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum.” dedi.

“Film elbirliğiyle çekildi”

Filmin başarısı hakkında bazı bilgiler paylaşan yönetmen Murat Çeri ise şunları söyledi: “ Filmin festivallerde yakaladığı başarının ardında birçok faktör var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Anadolu insanımızın yardımlaşma kültürünü yansıtan elbirliği ruhu oldu. Zorlu şartlarda Bolu’da çekimlerine başladığımız film, başta Eminevim olmak üzere muhtarında STK’sına, evini bize açan ailelerden kamu kurumlarına kadar herkesin elbirliği yaparak ortaya çıkmasına vesile olduğu bir film. Burada kimi kalbiyle, kimi emeğiyle kimi de maddi imkanlarıyla filme el verdi ve hepimizi gururlandıran sonuçlar alan bir film ortaya çıktı. Özellikle hayattayken görme fırsatı bulamadığım Eminevim’in kurucusu merhum A. Emin Üstün, bu projeyi beğenerek destek olmayı kabul etti ve bu sayede ben de ilk uzun metrajlı filmime imza attım. Ona bir kez daha minnettarlığımı sunuyorum. Kendisini her ne kadar göremesem de verdiği destekler sayesinde uluslararası festivallerden kazandığımız ödülleri ona armağan etmiş oldum” diyerek sözlerini sonlandırdı.