Birçok badire atlattı ama 500 yıldır dimdik ayakta

Sakarya’da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami, 500 yılı aşkın süredir varlığını sürdürüyor.

"Sakin şehir" unvanıyla bilinen Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami, 505 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen büyük bir restorasyona uğramayan cami, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

"Depreme rağmen zarar görmedi"

Caminin tarihi hakkında bilgi veren vatandaş Alaattin Yılmaz, içeresinde bulunan hat sanatlarının Taraklı ilçesinde doğan ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel tarafından yazıldığını belirtti. Caminin halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilindiğini ifade eden Yılmaz, "Yunus Paşa Camii’nin kubbesi ve taş bloklardaki demir bağlantılarının arasına kurşun döküldüğü için Taraklılar bu camiye "Kurşunlu Cami" de derler. Cami, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında 1516-1517 yıllarında yaptırılmış ve kare planlıdır. Yunus Paşa Camii’nin içerisinde bulunan hat sanatları da Taraklı ilçesinde doğan ve burada vefat eden hattat Saim Özel tarafından yazılmıştır. Cami bahçesinde de 300 yıllık mezarlarda bulunmaktadır. Caminin aşağı tarafında Osmanlı hamamı vardır ve burası 24 saat yandığı zaman buharıyla caminin ısıtıldığı rivayet edilir. Mimar Sinan eseri olan bu cami, birçok depreme maruz kalmıştır. Zarar görmemiştir, sadece ön kısmında küçük bir yıkıntı oldu, o da tamir edildi. Kendimi bildim bileli Yunus Paşa Cami hizmet vermektedir" dedi.