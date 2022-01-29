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BKMKİTAP’da imza günü yoğunluğu

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Bursa’da bulunan Avrupa’nın en büyük kitabevinde imza töreni yoğunluğu vardı.

BKMKİTAP’da imza günü yoğunluğu
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Bursa’da bulunan Avrupa’nın en büyük kitabevinde imza töreni yoğunluğu vardı.

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Avrupa’nın en büyük kitabevi mottosuyla okurlarını kitaplarla buluşturan BKMKİTAP’da Yalova yolu üzerindeki şubesinde imza günü yoğunluğu vardı. On dördüncü baskısı olan ve 50 bin üzerinde satılan Kırmızı Kurabiye isimli kitabın yazarı Zeynep Sahra BKMKiTAP’da düzenlenen imza töreninde yoğun ilgi gördü. Yüzlerce okuru uzun kuyruklar oluştururken saatlerce kitaplarını imzalatmak için sıra bekledi. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenen Sahra, okurlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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