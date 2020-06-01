Boğazın incisi Tahir Paşa Konağı tasarım severlerin uğrak noktası olacak

Artzen Design, 140 yıllık geçmişe sahip Tahir Paşa Konağı’nda dünyanın en gözde markalarını tasarım severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İstanbul Çengelköy’de, 140 yıllık geçmişe sahip Tahir Paşa Konağı’nda yer alan Artzen Design, dünyanın en iyi markalarını tasarım severlerle buluşturuyor. İç Mekan Tasarımcısı Elif Çelik tarafından 2018 yılı sonlarında açılan, tarihi mekanda eşsiz boğaz manzarası eşliğinde mekanlar sanata dönüşüyor.

İç Mekan Tasarımcısı Elif Çelik, Artzen Design’ı Anadolu yakasının en romantik ve en nostaljik semtlerinden birinde kurduğunu söyleyerek “Marka olarak birinci sınıf kaliteyi hedefleyen üretim anlayışımız ile beraber alanında öncü olan, İthal mobilya, aydınlatma, aksesuar, duvar kağıdı ve tekstil markalarından oluşan koleksiyonlarımızla beraber iç mimari alanda da hizmet veren mekan ve konutlar tasarlayan, çözümler üreten, ara süreçleri değerlendiren ve süreçler içerisinde farklı disiplinleri yöneten tasarım firmasıyız” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 orijinallik garantisi sunuyoruz”

Çelik, Avrupa’dan ithal ettikleri markaları online alışveriş standartlarına yükselterek Türkiye ve Dünyanın birçok yerindeki müşterilerin hizmetine sunacaklarını kaydederek “Modern ama geçmişten ilham alan zaman sınırına takılıp kalmayan bir stil ile işlerimizi yürütüyoruz. Sonsuz ürün yelpazemiz ile farklı mekanlar ortaya çıkarıyoruz. Hedefimiz klasikten moderne sürekli yenilenen, el işçiliğini titizlikle sunan lüks, zarif ve elegan bir tasarım anlayışı ile markamızı hayata geçirmektir” dedi.

Artzen Design’ın satışa sunduğu tüm ürünlerde yüzde 100 orijinallik garantisi sunduğuna da değinen Çelik, “Kişiye özel üretim ve hizmet veren Artzen Design, online lüks alışveriş tecrübesini daha önce hiç olmadığı kadar rafine hale getiriyor ve fiziksel dünyayı da kapsayacak şekilde genişletiyor” şeklinde konuştu.