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Bulutsuzluk Özlemi’nden ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ konseri

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Bulutsuzluk Özlemi, yıllardır bir ağızdan söylenen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ adını verdiği konserde seyircisiyle buluşturdu.

Bulutsuzluk Özlemi’nden ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ konseri
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Bulutsuzluk Özlemi, yıllardır bir ağızdan söylenen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ adını verdiği konserde seyircisiyle buluşturdu.

Türkiye’de rock müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde yıllardır bir ağızdan söylenen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ adını verdiği konserde seyircisiyle buluşturdu. Konserde, ’’Yaşamaya Mecbursun’’, ’Zamska’, ’’Sözlerimi Geri Alamam’’ gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra grubun Kasım ayında çıkarttığı ‘Bedrettin’ isimli albümünden de şarkılar seslendirildi.

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Tamamı seyircili kaydedilen konser 16 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterim tarihinden itibaren ücretsiz izlenebiliyor.

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