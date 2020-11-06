Burhaniye Camii restorasyonun ardından ibadete tekrar açıldı

Üsküdar’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Burhaniye Camii, tekrar vatandaşların ibadetine açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Hilmi Türkmen, “Sözlerimin başında merhum hakanımız Abdülhamid Han, evladı Burhaneddin’i, kardeşi Şehzade Burhaneddin’i, bu ülkemizi bu günlere ulaştıran devlet büyüklerimizden ahirete intikal edenleri rahmetle yad ediyorum. Biz Üsküdarlılar için Cumanın ayrıca güzelliği var. Güzel bir tarihi yeniden mahallemizin hizmetine ibadetlerini yapabilmeleri adına bir açılışta beraberiz. Emeği geçen bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üsküdar’ımız bir camiler şehridir. 200’e yakın camimiz var. Bizler bugün itibariyle son 5-6 yılda Üsküdar’da 68’inci camimizi ya yeniden restore ederek yaptık, ya da yeni yaptığımız camilerle Üsküdar’a çok güzel camilerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların hepsi kamu kaynaklarıyla olmadı. Çoğunluğu hayırsever dostlarımız tarafından oldu” dedi.
Törende yapılan konuşmaların ve okunan Kuran tilavetinin ardından kurdelenin kesilmesiyle camii yeniden ibadete açıldı.