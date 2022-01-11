Bursa Emniyet Müdürü şehit aileleriyle birlikte "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve eşi Feriha Aslan; 150 şehit aile ve yakını, emniyet personeli, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Suryapı Alışveriş Merkezi’ndeki gösterimde şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.