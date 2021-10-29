banner4551

Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü, Bursa’da törenlerle kutlandı.

Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
banner3909
banner4336

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü, Bursa’da törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl kutlamaları kapsamında Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensupları tebrikleri kabul etti. Heykel meydanında düzenlenen törene vatandaşların ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Bandosu mini konser verdi. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla törene katıldı.

Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Capolat, "Türk milleti 29 Ekim 1923’de bir kez daha bütün dünyaya iradesine pranga vurdurulmayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Milletin idaresini esas alan ve temsil eden cumhuriyetin ilan edilmesi bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu bir zaferdir. Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ebedîleşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Zaferle sonuçlanan millî mücadelenin ardından milletimizin kendi iradesi doğrultusunda yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan cumhuriyet ilan edilmiştir" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İzmit’te bu akşam Duman grubu sahne alacak
İzmit’te bu akşam Duman grubu sahne alacak
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4324

banner3841