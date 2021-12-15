Bursa’da kukla ve gölge oyunları çocuklarla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19’uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali bu yıl 19.kez gerçekleştiriliyor.

Hedefi ‘geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz’ü tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak ve bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak’ belirlenen festivalde, oyun gösterimlerinin yanı sıra seminer, sergi ve benzeri faaliyetler de yer alıyor. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) desteği ile düzenlediği festival, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikler, bugün 12’de salıncak isimli oyunla başladı. Festivalde Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye’den 18 ekip, 34 gösteri gerçekleştirecek.

Gösteriler öncesi aramızdan ayrılan kukla sanatçılarının da saygıyla anıldığı programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu günler geçireceğiz çocuklarımızla. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki çocuklarımız sanat ve spor ile büyüsün. Bunun için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yaz-kış spor okullarımızdan, farklı kültürel ve sanat etkinliklerimizi takip etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyleyen Aktaş, “Bursa’da çok önemli kültürel değerler var. Hacivat ve Karagöz’de bunun en bariz örneklerinden bir tanesidir. Bu sene Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye’den 18 ekip, 34 tane gösteri gerçekleştirecek. Bu etkinliğin bir festivale dönüşmesinde etkisi olan önceki dönem belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.