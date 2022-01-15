Bursa’da ’’Tam oldu derken’’ rüzgarı kahkahalara boğdu

İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Tam Oldu Derken” isimli tiyatro oyununu sanat severlerle buluşturdu. Kahkahaların bir an olsun durmadığı oyunda, salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön verecek organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, 2022 yılına da bomba gibi girdi. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Tam Oldu Derken” isimli yetişkin tiyatro gösterisi İnegöllülerle buluştu. Şehrin kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde Cuma akşamı 20.00’da sahnelenen oyuna, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Bir çiftin çocuklarının evliliğini konu alan olaylar ve aile içi iletişimin öneminin aktarıldığı, Erkan Gündüz yazdığı ve Dost Elver’in hem oynayıp hem yönettiği gösteride oyuncular; Nazlı Kar, Ferdi Akarnur, Murat Ergür, Talha Kaya, Tutku Erten, Fırat Bozan ve Oğuz Cabir Arslan performanslarıyla alkış aldı.

Biricik kızlarının mutluluğu için yıllardır didinip duran Süleyman ve Nurten çiftinin tek arzusu kızlarının mürüvvetini görmektir. Bu sebeple aile dostu olan Ali amcanın öve öve bitiremediği damat adayını evlerine davet eden çift, isteme merasimi için oldukça heyecanlıdır. Fakat Elif, ailesi ile aynı heyecanı paylaşmıyordur. Zira onun gönlünde yatan damat adayı Semih’ten başkası değildir. Olaylar hiç de beklenmediği gibi ilerlerken bu isteme merasiminin önüne geçmek isteyen Elif ve Semih, akşam için güzel bir plan yaparlar. Lakin o planın hayatlarının hatasına dönüşür. İzleyenleri kırıp geçiren muhteşem komedi oyununda Semih ve Elif’in yaşadıkları salonu dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu.