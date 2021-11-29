Bursalı Âşık Yunus Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi, Bursalı Âşık Yunus’u düzenlediği program ile andı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Âşık Yunus Paneli düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin yönettiği panelde Prof. Dr. Mustafa Kara ve yazar Mustafa Özçelik, Âşık Yunus üzerine konuştu. Panelin ardından Âşık Yunus’un ilahileri okundu.

Yıldırım Belediyesi olarak, Âşık Yunus’u anmak, anlamak ve Bursalılara tanıtmak için bu programı tertip ettiklerini söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “15’inci asırda Bursa’da yaşayan Âşık Yunus, Emir Sultan’a mensup Kübrevî dervişlerinden biridir. Yunus Emre ilahisi olarak bilinen ve bestelenen birçok şiir Âşık Yunus’a aittir. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak Bursalı Âşık Yunus’u gelecek nesillere doğru aktarabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyemiz tarafından, Âşık Yunus’un daha önce bestelenmemiş 13 şiirinden oluşan ‘Âşık Yunus İlahileri’ adıyla bir albüm yaptırıldı. Bugünde çok önemli hocalarımızdan Âşık Yunus’u dinleme imkânı bulduk. Yıldırım Belediyesi olarak bizi biz yapan değerlerimizi tanıtmak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.