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‘Bursa’nın Tanıkları’ Nilüfer’de

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Ressam Oğuz Dinçer’in ‘Bursa’nın Tanıkları’ adlı kişisel sergisi Nilüfer’de sanatseverlerle buluştu.

‘Bursa’nın Tanıkları’ Nilüfer’de

Ressam Oğuz Dinçer’in ‘Bursa’nın Tanıkları’ adlı kişisel sergisi Nilüfer’de sanatseverlerle buluştu.

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30 yıldır resim sanatına gönül veren ressam Oğuz Dinçer 12. kişisel sergisini Konak Kültürevi’nde açtı. Sulu ve yağlı boyadan oluşan 30 eser, 5 Ocak tarihine kadar sergilenecek. Bursa sevdalısı olarak geçmişten bugüne gelen kültür değerlerine sahip çıkmak istediğini belirten ve eserlerinde Bursa’nın mekânlarına da yer veren Dinçer, “Bursa çok özellikli bir şehir. Bu değerlerimize sahip çıkmak ve gelecek nesillerle aktarmak için bu şekilde bir çalışma yaptım. Bursa’nın sosyal, kültürel ve coğrafî özelliklerini bu sergideki resimlerde görebilirsiniz. Hanlar, hamamlar, mekânlar ve şehrin simgesi hâline gelen objeleri bu sergide resimlere yansıttım” dedi.

Sergi açılışına katılan Meclis Üyesi Rasih Konca, Bursa’nın değerlerini sanat aracılığıyla gelecek kuşaklara aktaran Dinçer’i tebrik etti.

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