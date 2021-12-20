Büyükçekmece’de Mevlana anma etkinlikleri düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi, Mevlana Haftası kapsamında ‘’Şeb-i Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Anma Günü Fotoğraf Sergisi’’ ve söyleşisi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Kültürpark’ta Kervansaray’da açılan Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir’in "Şeb-i Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Anma Günü Fotoğraf Sergisi’’ gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Aşk Olsun, Nefes, Sonsuzluk, Sır, Hiç" konulu söyleşi gerçekleşti

Reha Bilir’in Fotoğraf Sergisi’nin ardından semazen gösterisi gerçekleşti. Ressam Ekber Yeşilyurt’un moderatör, Reha Bilir’in konuşmacı olarak yer aldığı "Aşk Olsun, Nefes, Sonsuzluk, Sır, Hiç" konulu söyleşi gerçekleşti. Söyleşi bitiminde Büyükçekmece Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir’e plaket takdim ederek teşekkür etti. Etkinliklere katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Danışman Hasan Akkuş, Mevlana anma etkinliklerine emeği geçen herkese teşekkür etti.