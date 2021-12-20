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Büyükçekmece’de “Uluslararası Göçmenler Günü Sergisi’’ açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında “Göçmenler Günü Resim Sergisi’’ düzenledi. Ressam Ahmet Şahit ve ressam Musa Rahimöz’ün resim sergisi gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükçekmece’de “Uluslararası Göçmenler Günü Sergisi’’ açıldı
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Büyükçekmece Belediyesi 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında “Göçmenler Günü Resim Sergisi’’ düzenledi. Ressam Ahmet Şahit ve ressam Musa Rahimöz’ün resim sergisi gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

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18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü Resim Sergisi’nde göç zamanı yaşanılan zorlukların, acıların, yollarda verilen yaşam mücadelesinin fotoğrafları yer aldı. Serginin ardından Hürriyet Akın’ın moderatör ve Behiç Günalan’ın konuşmacı olarak yer aldığı göç zamanında yaşanılan tarihsel olayların konuşulduğu söyleşi gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonu’nda açılan sergi müzik dinletisi ile devam etti. İranlı Grup Sonorite’nin müzik dinletisi etkinliğe katılan konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, etkinliğe katılan sanatçılara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim ettiler.

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