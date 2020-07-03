Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile müzisyenler yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını adeta konuşturuyor. Doğaçlamanın başrolde olduğu birçok etkileyici performans, 60 Second Solo kapsamında Red Bull Türkiye’nin Instagram hesabında paylaşılıyor. Serinin son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel’in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Sertel aynı zamanda son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin yetenekli müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar, Kerem Sedef gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen ve klavye soloları ile tanınan caz piyanisti Çağrı Sertel oldu. Sertel’in performansı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabında yayınlandı.

"Fırsat bulamadığım projelere eğildim, yeni teklim yolda"

Verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini söyledi. Bu dönemin üretimine etkisi sorulan sanatçı, "Normalde çok yoğun çalışıyorum ve çok hareket ettiğim için, planlayıp başına oturamadığım projeleri gerçekleştirme anlamında olumlu etkilendi. Multiverse isimli bir proje tasarlıyordum, onun albümünü neredeyse bitirdim ve çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak." sözleriyle takipçilerini sevindirdi.

En son ‘SONIC BOOM’ isimli grubu ile ‘Please’ isimli teklisini çıkaran Çağrı Sertel, solo kariyerinde de önemli adımlar atmıştı. Bu dörtlünün nasıl birleştiği yönündeki soruyu da yanıtlayan sanatçı, "Biz çok uzun yıllardır beraber müzik yapan, aynı zamanda bir aile gibi olan dört müzisyeniz. Bir süre önce beraber stüdyoya girdik. Birbirini çok seven müzisyenliğine ve fikrine de ayrıca çok saygı duyan 4 kişinin müzik üretmesinin nasıl bir keyif olduğunu size anlatamam. Belki çok yeni çıkardığımız teklimiz Please’i dinlemek, bahsettiğim güzellikleri anlatmamda yardımcı olur diye düşünüyorum." dedi.

Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videolar da yine Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabında olacağı belirtildi.