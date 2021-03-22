Camerata Barok İstanbul İş Sanat’ta

İş Sanat’ın klasik müzik konserleri ’Camerata Barok İstanbul’ ile devam ediyor. Topluluk, konserinde orkestra eserlerinin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da icra edecek.

İş Sanat’ın klasik müzik konserleri “Camerata Barok İstanbul” ile devam ediyor. Topluluk, konserinde orkestra eserlerinin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da icra edecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul, barok müziğin önde gelen bestecilerinden Antonio Vivaldi, Biagio Marini, Johann Adolf Hasse ve Jean-Philippe Rameau’nun eserlerini; konserin solisti kontrtenor Kaan Buldular ise Vivaldi’nin eserlerinden aryaları seslendirecek.

Kemanda; Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz, Ezgi Karasu, Ayşen Tözeniş; viyolada Filip Kowalsky, Verda Gül; viyolonselde Burak Ayrancı, kontrbasta Ceren Akçalı ve klavsende Müge Hendekli’nin yer aldığı Camerata Barok İstanbul konseri, ilk gösterim tarihi 25 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar izlenebilecek.