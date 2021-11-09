Çan Belediyesi Tiyatro Okulu eğitimleri devam ediyor

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ediyor.

Çan Belediyesi Tiyatro Okulu eğitimleri devam ediyor
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ediyor.

Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ederken atölyelerde; çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 150 kişi ve 8 ayrı grup olmak üzere yoğun bir katılımla çalışmalar başladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimi hedeflediğimiz; farkındalık oluşturacak kurslarımızın katkısıyla pek yakında sahnelerde gösteriler sunacağız. Sağlık, sevgi ve sanat ile kalınız çünkü sanat iyileştirir” dedi.

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