Çehov’un “Martı”sı Okuma Tiyatrosu’nda

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, dünya klasikleriyle sezonu tamamlıyor. Bu ay Anton Çehov’un “Martı” oyunu ile başlayacak olan Okuma Tiyatrosu, William Shakespeare’in “Aşkın Emeği Boşuna” ve “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunlarından okunacak bölümlerle devam edecek.

Çehov’un “Martı”sı Okuma Tiyatrosu’nda
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İş Sanat Okuma Tiyatrosu, dünya klasikleriyle sezonu tamamlıyor. Bu ay Anton Çehov’un “Martı” oyunu ile başlayacak olan Okuma Tiyatrosu, William Shakespeare’in “Aşkın Emeği Boşuna” ve “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunlarından okunacak bölümlerle devam edecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, dünya klasikleriyle sezonu tamamlıyor. Bu ay Anton Çehov’un “Martı” oyunu ile başlayacak olan Okuma Tiyatrosu, William Shakespeare’in “Aşkın Emeği Boşuna” ve “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunlarından okunacak bölümlerle devam edecek. Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı”, ortak noktaları sanat olan dört kişinin arasında geçen romantik ve sanatsal çatışmaların hikayesini anlatıyor. Pelin Ermiş ve Uğur Karabulut tarafından seslendirilen eserin ilk gösterimi 5 Mayıs saat 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında gerçekleşecek.

Okuma Tiyatrosu’nda kasım ayından bu yana Lope de Vega, Molire, Pierre-Augustin Beaumarchais, Henrik Ibsen ve Gogol’un eserlerine de yer verildi. Okuma Tiyatrosu’nun tüm bölümleri yıl boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında erişime açık olacak.
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